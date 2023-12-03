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        UCLG Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yerel İklim Eylemi Zirvesi'nde konuştu:

        Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehirleri, iklim değişikliğine ve beraberindeki yıkıcı etkenlere karşı dirençli ve güvenli hale getirme gayretinde olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 15:29 Güncelleme: 03.12.2023 - 15:29
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        UCLG Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yerel İklim Eylemi Zirvesi'nde konuştu:
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        Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehirleri, iklim değişikliğine ve beraberindeki yıkıcı etkenlere karşı dirençli ve güvenli hale getirme gayretinde olduklarını söyledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Dubai'de düzenlenen Yerel İklim Eylemi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin şehirler üzerindeki yıkıcı etkileri ve alınması gereken önlemlere ilişkin görüşlerini paylaştı.

        COP28'in küresel çapta iklim değişikliğiyle mücadele stratejilerini belirlemek ve uluslararası işbirliğini sağlamak için önemli fırsatlar sunan bir konferans serisi olduğunu belirten Altay, "Küresel kalkınma gündemini hayata geçirmek, iklim değişikliği etkileriyle mücadelede kritik bir rol oynamaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Paris Anlaşması, Sendai Çerçevesi, Yeni Kentsel Gündem, Addis Ababa Eylem Gündemi gibi taahhütler ve COP bu mücadelede temel belirleyicilerdir." diye konuştu.

        UCLG'nin küresel meselelerde bir paydaş olduğunu kanıtladığını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

        "Özellikle sürdürülebilir kentsel gelişim hedefi olan SKA-11 ışığında şehirleri daha kapsayıcı, güvenli, dirençli ve sürdürülebilir hale getirmek için elimizden geleni yapmaktayız. UCLG'nin şehirleri uluslararası alanda temsil etmesi ve liderliği, insanlığın geleceği için umut verici adımların atılmasını sağlamaktadır. Ancak tüm çabalarımıza rağmen karşı karşıya olduğumuz büyük bir zorluk vardır. Bu zorluk iklim değişikliğinin neden olduğu kayıp ve hasarlardır. Bu zorluk, sürdürülemez kalkınma modellerinin, eşitsizliğin ve diğer olumsuz etkilerin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır."

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