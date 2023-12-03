Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Konya Büyükşehir Belediyespor'u 36-33 yendi.

Konya 75. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk ekip, 18-14 önde kapadı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Nilüfer Belediyespor, karşılaşmadan 36-33 galip ayrıldı.

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