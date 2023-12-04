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        Seydişehir'de Başkan Tutal, Mehmetçikle buluştu

        Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, asker adaylarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 10:47 Güncelleme: 04.12.2023 - 10:51
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        Seydişehir'de Başkan Tutal, Mehmetçikle buluştu
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        Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, asker adaylarıyla bir araya geldi.

        Adile Baysal Kültür ve Sanat Evinde düzenlenen programda Tutal, asker adaylarına üzerinde "Vatan Size Minnettardır" yazan kutularda Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

        İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Muhammed Yaşar Hançer'in katıldığı programda Tutal, vatani görevlerini yerine getirmek üzere birliklerine teslim olacak Mehmetçiklerle yemek yiyerek hayırlı tezkereler diledi.

        Tutal, "Bu bir vatan nöbeti, Anadolu'da insanların malı, canı, namusu güvende olabilmesi için vatani görevimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Yapılan görevin her alanı kutsaldır. Allah yolunuzu açık etsin." dedi.

        Program sonunda Tutal, asker adaylarıyla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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