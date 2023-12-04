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        Konya'da evinde kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

        Konya'nın Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 22:51 Güncelleme: 04.12.2023 - 22:51
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        Konya'da evinde kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti
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        Konya'nın Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Polis memuru Bilgehan Erdoğan'ın (34) mesaiye başlamaması ve telefonlara cevap vermemesi üzerine, meslektaşları ve sağlık ekipleri Müftü Mahallesi'ndeki evine gitti.

        Ailesinin memlekette olması sebebiyle evinde yalnız olduğu öğrenilen Erdoğan, hareketsiz halde bulundu.

        Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Erdoğan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

        Evli ve iki çocuk babası Erdoğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Erdoğan'ın cenazesinin, yarın Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılacak törenin ardından memleketi Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Fele köyünde öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

        Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, taziye mesajında, "Şehrimizde İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Bilgehan Erdoğan kardeşimizin kalp krizi geçirerek vefat ettiğini üzülerek öğrendim. Değerli kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden yayımlanan taziye mesajında ise "Hakk'ın rahmetine kavuşan genç meslektaşımıza Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı diliyoruz." denildi.

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