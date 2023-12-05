Konya'da sürücüsü polisten kaçan araç lastiklerine ateş edilerek durduruldu

Konya'da sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil, yaklaşık 40 kilometre süren kovalamacanın ardından lastiklerine ateş açılarak durdurabildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde, polis ekipleri İstanbul yolu uygulama noktasında 34 YB 2988 plakalı otomobili durdurmak istedi.

İhtara uymayarak aracıyla kaçan sürücü, Sultan Caddesi ve Halil Ürün Caddesi güzergahından Yeni İstanbul Caddesi'ne yöneldi. Yaklaşık 40 kilometrelik kovalamacada izini kaybettirmeye çalışan sürücü, polis ekiplerinin ateş açarak aracın lastiklerini patlatmalarına rağmen kaçmayı sürdürdü.

Kısa süre sonra Kosova Mahallesi Furkan Sokak'ta durdurulan sürücünün ikaz amaçlı yapılan ateş sonucu hafif yaralandığı ve yabancı uyruklu olduğu belirlendi.

Sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aracın bulunduğu sokağa Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gönderildi. Şüpheli araç tedbir amacıyla özel eğitimli bomba arama köpeği tarafından aranırken, çevrede sinyal karıştırıcı kullanıldı. Geniş çaplı aramanın ardından araç, emniyet otoparkına çekildi.

Hastaneye kaldırılan şüphelinin ise tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüleceği öğrenildi.