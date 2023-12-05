Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'daki Büyükşen çifti cinayeti davasında sanıklara verilen ceza hukuka uygun bulundu

        Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanıkla ilgili kurulan hükmü, İstinaf Mahkemesi hukuka uygun buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 19:59 Güncelleme: 05.12.2023 - 19:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'daki Büyükşen çifti cinayeti davasında sanıklara verilen ceza hukuka uygun bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanıkla ilgili kurulan hükmü, İstinaf Mahkemesi hukuka uygun buldu.

        Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanıklar Ertuğrul Çelik, Abdullah Başdemir ve Esra Taş'a, Metin ile Necla Büyükşen çiftine yönelik eylemleri nedeniyle verilen 2'şer kez müebbet hapis ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan verilen 4'er yıl hapis cezası, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince hukuka uygun bulundu.

        1. Ceza Dairesi ayrıca, saldırı sırasında Büşra Büyükşen'i yaraladığı için Ertuğrul Çelik'e verilen 9 ay hapis cezası ile yardım ettiği öne sürülen tutuksuz sanık Zekeriya O'nun beraatinin de hukuka uygun olduğuna hükmetti.

        - Olayın geçmişi

        Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ile eşi Necla Büyükşen (54) hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

        Olaya ilişkin Esra Taş, Abdullah Başdemir, Mustafa Okşen, Ertuğrul Çelik, Zekeriya O, Afganistan uyruklu A.U. tutuklanmış, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş, A.U. hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

        Tutuklu sanıklardan Mustafa Okşen ise cezaevinde rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        İddianamede, sanıklardan Ertuğrul Çelik, Abdullah Başdemir ve Esra Taş'ın 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi, evi katil zanlısına tarif eden Zekeriya O'nun ise "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme" suçundan 2 kez 20 yıla kadar hapsi istenmişti.

        Çelik'e 5 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında, Metin ile Necla Büyükşen çiftine yönelik eyleminden dolayı "kasten adam öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis, "konut dokunulmazlığı ihlali" suçundan 4 yıl, Büşra Büyükşen'e karşı yaralama suçundan 9 ay hapis cezası, Abdullah Başdemir ve Esra Taş'a da "suça azmettirme" ve "kasten adam öldürme" suçlardan 2'şer kez müebbet hapis ile "konut dokunulmazlığı ihlali" suçundan 4 yıl hapis cezası verilmişti.

        Tutuksuz yargılanan Zekeriya O. ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı!
        Bir fenomene daha soruşturma başlatıldı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Netanyahu'dan Gazze açıklaması
        Fener'e kondisyoner şart
        Fener'e kondisyoner şart
        Hangi yatırım aracı öne çıkıyor?
        Hangi yatırım aracı öne çıkıyor?
        Zeytin yetiştiriciliği UNESCO'da
        Zeytin yetiştiriciliği UNESCO'da
        Kan donduran iddia! Bebeğini bodrum kattaki su birikintisine attı
        Kan donduran iddia! Bebeğini bodrum kattaki su birikintisine attı
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Netanyahu, 'İsrailli esirlerin yakınlarıyla tartıştı' iddiası
        Netanyahu, 'İsrailli esirlerin yakınlarıyla tartıştı' iddiası
        Çiğ köfteciye torpil atma davasında karar!
        Çiğ köfteciye torpil atma davasında karar!
        Aslan harıl harıl sol bek arıyor!
        Aslan harıl harıl sol bek arıyor!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Rekor anlaşma! 8,5 milyar dolar
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!
        "Eldivenin kirli" diyerek hemşireye saldırdılar!
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        PISA sonuçları açıklandı
        PISA sonuçları açıklandı
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti

        Benzer Haberler

        Büyükşen çifti cinayeti davasında 3 sanığın, 2'şer kez müebbet hapis cezala...
        Büyükşen çifti cinayeti davasında 3 sanığın, 2'şer kez müebbet hapis cezala...
        Konya'da eski Tekel Binası-Depo No:4'te sergilenecek "Medeniyet Kuran Şehir...
        Konya'da eski Tekel Binası-Depo No:4'te sergilenecek "Medeniyet Kuran Şehir...
        Halkapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanının Konya'da kurum ziyaretleri
        Halkapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanının Konya'da kurum ziyaretleri
        Konya'da sürücüsü polisten kaçan araç lastiklerine ateş edilerek durduruldu
        Konya'da sürücüsü polisten kaçan araç lastiklerine ateş edilerek durduruldu
        Kaçmaya çalışan şüpheli vurularak yakalandı; aracında bomba araması yapıldı
        Kaçmaya çalışan şüpheli vurularak yakalandı; aracında bomba araması yapıldı
        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı