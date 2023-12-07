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        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

        Konya'da çok sayıda kaçak ürünün ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 09:35 Güncelleme: 07.12.2023 - 09:37
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        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
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        Konya'da çok sayıda kaçak ürünün ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Gıda Şube ekiplerince, Selçuklu ilçesinde 1 iş yeri ve 1 araçta arama yapıldı.

        Aramada, kaçak olduğu belirlenen 10 bin 457 kaçak tıbbi ürün, 756 paket tütsü, oda ve araç kokusu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus ekiplerince yürütülen çalışmalarda da Karatay ilçesinde 1 araçta 14 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.

        "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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