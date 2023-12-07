Konyurt Ayder'den Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine atanan Neşeli'ye ziyaret Konya Yetiştirme Yurdu'ndan Ayrılanlar Derneği (Konyurt Ayder) Başkanı Mürsel Gökçen ve yönetim kurulu üyeleri Dr. Ali Bircan Asiltürk ve Doç Dr. Yalçın Tükel ile Çocuk Hakları İl Koordinatörü ve Bakım Sonrası Rehberlik ve İzleme Birim Sorumlusu Fatma Tutuk, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine yeni atanan Abdullah Neşeli'yi ziyaret etti.

Konya Yetiştirme Yurdu'ndan Ayrılanlar Derneği (Konyurt Ayder) Başkanı Mürsel Gökçen ve yönetim kurulu üyeleri Dr. Ali Bircan Asiltürk ve Doç Dr. Yalçın Tükel ile Çocuk Hakları İl Koordinatörü ve Bakım Sonrası Rehberlik ve İzleme Birim Sorumlusu Fatma Tutuk, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine yeni atanan Abdullah Neşeli'yi ziyaret etti.

Ziyarette, Neşeli'ye yeni görevinde başarılar dileyen heyet, toplumsal birlik, dayanışma ve iş birliğini pekiştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Konyurt Ayder Başkanı Mürsel Gökçen, yönetim kurulu üyeleri Neşeli'ye yeni görevinde destek mesajları ileterek, kurumsal iş birliklerinin güçlenmesine vurgu yaptı.

Neşeli de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iş birliği ile toplumsal hizmetlerin daha etkin ve kapsamlı şekilde yürütülmesi amacına dikkati çekti. ​​​​​​​