Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyurt Ayder'den Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine atanan Neşeli'ye ziyaret

        Konya Yetiştirme Yurdu'ndan Ayrılanlar Derneği (Konyurt Ayder) Başkanı Mürsel Gökçen ve yönetim kurulu üyeleri Dr. Ali Bircan Asiltürk ve Doç Dr. Yalçın Tükel ile Çocuk Hakları İl Koordinatörü ve Bakım Sonrası Rehberlik ve İzleme Birim Sorumlusu Fatma Tutuk, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine yeni atanan Abdullah Neşeli'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 12:13 Güncelleme: 07.12.2023 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyurt Ayder'den Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine atanan Neşeli'ye ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya Yetiştirme Yurdu'ndan Ayrılanlar Derneği (Konyurt Ayder) Başkanı Mürsel Gökçen ve yönetim kurulu üyeleri Dr. Ali Bircan Asiltürk ve Doç Dr. Yalçın Tükel ile Çocuk Hakları İl Koordinatörü ve Bakım Sonrası Rehberlik ve İzleme Birim Sorumlusu Fatma Tutuk, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevine yeni atanan Abdullah Neşeli'yi ziyaret etti.

        Ziyarette, Neşeli'ye yeni görevinde başarılar dileyen heyet, toplumsal birlik, dayanışma ve iş birliğini pekiştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

        Konyurt Ayder Başkanı Mürsel Gökçen, yönetim kurulu üyeleri Neşeli'ye yeni görevinde destek mesajları ileterek, kurumsal iş birliklerinin güçlenmesine vurgu yaptı.

        Neşeli de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iş birliği ile toplumsal hizmetlerin daha etkin ve kapsamlı şekilde yürütülmesi amacına dikkati çekti. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Hızı 90 km'yi bulacak! 1 bölgemiz için fırtına uyarısı!
        Hızı 90 km'yi bulacak! 1 bölgemiz için fırtına uyarısı!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        Kan donduran olay! KADES kurtardı! Ayrılmak istediği sevgilisi ve 2 arkadaşı kaçırdı!
        Kan donduran olay! KADES kurtardı! Ayrılmak istediği sevgilisi ve 2 arkadaşı kaçırdı!
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Bakan Tunç'tan yargı reformu açıklaması
        Bakan Tunç'tan yargı reformu açıklaması
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        ABD Kongresi'nde "Ukrayna'ya yardım" krizi
        ABD Kongresi'nde "Ukrayna'ya yardım" krizi
        Google'dan ChatGPT'ye rakip: Gemini
        Google'dan ChatGPT'ye rakip: Gemini
        Kan testiyle öğrenilebilir! Organlarınız hızlı mı yavaş mı yaşlanıyor?
        Kan testiyle öğrenilebilir! Organlarınız hızlı mı yavaş mı yaşlanıyor?
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        Bobinajcı İlknur usta!
        Bobinajcı İlknur usta!
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?

        Benzer Haberler

        Katolik papazken Müslüman olan ABD'li profesör Mevlana'nın öğretisini kıtal...
        Katolik papazken Müslüman olan ABD'li profesör Mevlana'nın öğretisini kıtal...
        Konya'da çeşitli suçlardan aranan 93 şüpheli yakalandı
        Konya'da çeşitli suçlardan aranan 93 şüpheli yakalandı
        İnmede erken müdahale hayat kurtarıyor
        İnmede erken müdahale hayat kurtarıyor
        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
        TBB Başkanı Erinç Sağkan, Konya'da konuştu:
        TBB Başkanı Erinç Sağkan, Konya'da konuştu:
        Konya'da arıtma havuzuna düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti
        Konya'da arıtma havuzuna düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti