Konya'da 6 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasına ilişkin yargılama sürüyor

İzmir'den Kapadokya bölgesine gezi için giderken devrilen ve 6 kişinin öldüğü, 41 kişinin yaralandığı tur otobüsünün sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Metin Ç. ile müşteki avukatı katıldı.

Sanık Metin Ç, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini talep etti.

Müşteki avukatı, sanığın yeniden tutuklanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın araç kullanmaya engelinin bulunup bulunmadığına dair Adli Tıp Kurumunca hazırlanacak raporun beklenmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- Olay

İzmir'den Kapadokya'ya gezi için gidenleri taşıyan Metin Ç. idaresindeki 48 J 8149 plakalı Enkotur'a ait otobüsün geçen yıl 19 Şubat'ta Konya-Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde devrilmesi sonucu 6 kişi ölmüş, 41 kişi yaralanmıştı.

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