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        Konya'da 10 öğrenci eğitim merkezinde düzenlenen kermeste zehirlendi

        Konya'da bir eğitim merkezinde düzenlenen kermeste 10 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 18:32 Güncelleme: 07.12.2023 - 18:32
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        Konya'da 10 öğrenci eğitim merkezinde düzenlenen kermeste zehirlendi
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        Konya'da bir eğitim merkezinde düzenlenen kermeste 10 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Merkez Selçuklu ilçesindeki özel bir eğitim merkezinde düzenlenen kermese, çevre okullardan katılan 10 öğrenci rahatsızlandı.

        İhbar üzerine okula 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kermeste yedikleri bir gıdadan zehirlendikleri değerlendirilen öğrenciler, sağlık ekiplerince Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen öğrencilerin, tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

        Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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