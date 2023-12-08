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        Torunu Mevlana'nın mesajlarını dünyaya anlatıyor

        ZEHRA MELEK ÇAT - Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Yardımcısı Esin Çelebi Bayru, gerçekleştirdikleri programlarla Hazreti Mevlana'nın mesajlarını dünyanın dört bir yanında insanlara anlattıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 11:10 Güncelleme: 08.12.2023 - 11:10
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        Torunu Mevlana'nın mesajlarını dünyaya anlatıyor
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        ZEHRA MELEK ÇAT - Uluslararası Mevlana Vakfı Başkan Yardımcısı Esin Çelebi Bayru, gerçekleştirdikleri programlarla Hazreti Mevlana'nın mesajlarını dünyanın dört bir yanında insanlara anlattıklarını belirtti.

        Hazreti Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Çelebi, AA muhabirine, Türk ve İslam aleminin en büyük mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 750. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla yurt içi ve dışında çeşitli etkinlikler düzenlemek için hazırlıklara 2022'de başladıklarını dile getirdi.

        Çelebi, 2023'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Mevlana Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, "Yurt içi ve yurt dışındaki Mevlevihanelerde sema ayini, üniversitelerde paneller, sempozyumlar yapmayı, sinema, tiyatro gibi etkinlikler düzenlemeyi planlamıştık. Maalesef hepimizi üzen deprem dolayısıyla bu projeler kaldı. Daha önce davet edildiğimiz yerlere gittik." diye konuştu.

        Hollanda, ABD ve Avusturalya'ya giderek Mevlana öğretilerini anlattığını dile getiren Çelebi, Avusturalya'da 3 şehirde sema ayini de düzenlediklerini söyledi.

        Çelebi, Hollanda'daki protestan bir üniversiteden aldıkları davet üzerine ülkeye gittiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "İlk defa bir Müslüman büyüğü ile ilgili bir çalışma yapıyorlarmış ve konuşmacı olarak bendenizi davet ettiler. Orada Hazreti Mevlana'yı, Mevlevilik'i ve semayı anlattım. Hollanda'da Yunus Emre Enstitüsünde de bir program yaptık. Amerika'da bir atölye programında 2 haftadan fazla bir süre her akşam Hazreti Mevlana'dan bir konuyu anlattım. Yaklaşık 2 saat süren soru-cevaplı bir programdı. Temmuzda da 3 hafta Avusturalya'daydık."

        Avusturalya'da Sidney, Melbourne ve Brisbane'da yoğun ilgi gördüklerini vurgulayan Çelebi, 3 şehirde 11 sema programı yaptıklarını ifade etti.

        Yurt içinde de çeşitli etkinliklerde Mevlana ve Mevlevilik'i anlattığını dile getiren Çelebi, özellikle görme engellilerle yaptığı söyleşiden etkilendiğini anımsattı.

        Programların haricinde Çin'den, Japonya'dan ve dünyanın birçok yerinden gelen ziyaretçilere Mevlana'nın öğretilerini anlattığını vurgulayan Çelebi, "Hazreti Mevlana'nın reklama ihtiyacı yok. Hazreti Mevlana bütün dünyaya birlik tohumlarını serpiyor. Bize düşen gidip o tohumları sulamak, o bilgiyi onlarla paylaşmak. Gelebilenle burada, gelemeyenle gidip oralarda paylaşmak." ifadesini kullandı.

        Çelebi, yıl içinde ayrıca 3 Mayıs'ta Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişi ile Hazreti Mevlana'nın doğum günü olan 30 Eylül'de "Şerbeti Veladet" etkinliği düzenlediklerini sözlerine ekledi.

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