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        Beyşehir'de halk ekmek satışı yapılacak

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde halk ekmek satışı yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 14:30 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:42
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        Beyşehir'de halk ekmek satışı yapılacak
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde halk ekmek satışı yapılacağı bildirildi.

        Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, halk ekmek satışlarına 9 Aralık'ta ilçe merkezinde 8 noktada başlayacaklarını belirtti.

        İlçede üretim yapan ekmek fırınlarıyla görüşme yaptıklarını aktaran Bayındır, şunları kaydetti:

        "Süreç tamamlanıncaya kadar anlaşma yaptığımız bir fırından temin ettiğimiz ekmeklerin 4 liradan satışını sağlayacağız. Şimdilik süreci bu şekilde devam ettireceğiz. Hal girişi, Çarşı Cami önü park, Seyran Caddesi, Ravza Cami civarı, Esentepe-Beytepe Pazarı, Bahçelievler Mahallesi Mevlüt Karaoğlu Caddesi, Müftü Mahallesi Ali Muslu Caddesi Park, Halk Eğitim Merkezi karşısı park ile TOKİ'de ekmek satış noktası kuracağız."

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