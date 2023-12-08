Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

        TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 11 Aralık Pazartesi günü konuk edecekleri EMS Yapı Sivasspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 16:14 Güncelleme: 08.12.2023 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 11 Aralık Pazartesi günü konuk edecekleri EMS Yapı Sivasspor maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti.

        Keleş, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Sivasspor maçının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

        İyi bir gidişatı bu maçla taçlandırmak istediklerini aktaran Keleş, "Zor bir maç olacak. Çünkü Sivasspor, deplasmanlarda iyi oynayan bir takım. Kazanan taraf biz olmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Bu noktada tek eksiğimiz seyircimiz. Onları da stadyuma bekliyoruz." dedi.

        Keleş, taraftarın iyi sonuçlar aldıkça tribünleri dolduracağına inandığını anlattı.

        Transfer konusunda da boş durmadıklarını vurgulayan Keleş, "Şu anki konumumuzdan memnun değiliz. Çalışmalarımız devam ediyor. Gerekli mevkilere takviyeler yapacağız." diye konuştu.

        - "Transfer söylentileriyle kafamı bulandırmak istemiyorum"

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında, Corendon Alanyaspor maçıyla 100. kez yeşil-beyazlı formayı giyen Adil Demirbağ ise Sivasspor maçını kazanmaları gerektiğini dile getirdi.

        Maça idialı hazırlandıklarını aktaran Demirbağ, "Onlara güzel bir deplasman yaşatıp, üç puanı bırakmayacağız." dedi.

        Hakkındaki transfer söylentilerine de değinen Demirbağ, şunları kaydetti:

        "Ben de sizin gibi medyadan takip ediyorum. Dışarıya kulağım kapalı. Konyaspor'un bir futbolcusu olarak, buraya yüzde yüzümü vermek istiyorum. Sonuçta her futbolcu transferde gözde olmak ister. Kendi camiamı gururlandırıyorsam ne mutlu bana. Ancak şu anda bu tür konularla kafamın bulanmasını istemiyorum."

        Demirbağ, teknik direktör Hakan Keleş'in de takıma olumlu bir hava kattığını, ihtiyaçları olan motivasyonu kendilerine kazandırdığını söyledi.

        Konuşmaların ardından Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Edanur'un ölümünde kahreden detay! "Öl lan" deyip başından vurmuş!
        Edanur'un ölümünde kahreden detay! "Öl lan" deyip başından vurmuş!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!

        Benzer Haberler

        Orgeneral Kadıoğlu, Türk Yıldızları ile uçtu
        Orgeneral Kadıoğlu, Türk Yıldızları ile uçtu
        Beyşehir'de halk ekmek satışı yapılacak
        Beyşehir'de halk ekmek satışı yapılacak
        Torunu Mevlana'nın mesajlarını dünyaya anlatıyor
        Torunu Mevlana'nın mesajlarını dünyaya anlatıyor
         'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda, sanıklara istenen ceza...
         'MİT'e alacağız' yalanıyla liseli kıza istismarda, sanıklara istenen ceza...
        Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
        Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
        Mevlana'yı anma törenleri 'Vuslat Vakti' yürüyüşüyle başladı (2)
        Mevlana'yı anma törenleri 'Vuslat Vakti' yürüyüşüyle başladı (2)