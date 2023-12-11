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        Konya'da eniştesini bıçakla öldüren sanığın yargılanması sürüyor

        Konya'nın Karatay ilçesinde sokakta tartıştığı eniştesini bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 14:47 Güncelleme: 11.12.2023 - 14:47
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        Konya'da eniştesini bıçakla öldüren sanığın yargılanması sürüyor
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        Konya'nın Karatay ilçesinde sokakta tartıştığı eniştesini bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan D, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık Ramazan D, psikolojik tedavi gördüğünü öne sürdü, tahliyesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının tespiti için hastaneye sevk edilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi Orkide Sokak'ta 9 Ekim 2022'de Ramazan D. ile ablasının eşi Süleyman Durmuş arasında tartışma çıkmış, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönen olayda Süleyman Durmuş bıçakla yaralanmıştı.

        Yaralı halde sokaktaki bir fırına sığınan Durmuş, orada hayatını kaybetmiş, olaydan sonra kaçan zanlı Ramazan D. polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Eniştesini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Ramazan D. hakkında dava açılmıştı.

        Sanık ifadesinde, ablasının eşiyle arasında alacak verecek meselesinden kaynaklanan bir husumet olduğunu iddia etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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