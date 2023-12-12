Konya Büyükşehir Çocuk Meclisi'nde yeni dönem başkanı görevi teslim aldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Çocuk Meclisi'nin yeni başkanı Talut Kerem Cengiz, görevi önceki dönem başkanı Aysima Eroğlu'ndan devraldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocuklar ve gençler için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bu kapsamda Çocuk Meclisi'nin de önemli bir çalışma olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın şehirle ilgili kanaatlerini almak ve onları geleceğe daha iyi yetiştirmek adına Büyükşehir Belediyemiz Kent Konseyi bünyesinde bir çocuk meclisi oluşturduk. Yapılan seçimlerde üç aday yarıştı. Talut Kerem Cengiz kardeşimiz, seçimleri kazanarak Çocuk Meclisi Başkanı oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantımızda Çocuk Meclisimizin yeni Başkanı Talut Kerem Cengiz, görevi önceki dönem başkanımız Aysima Eroğlu'ndan devraldı. Çocuk Meclisimizin yeni başkanı Talut Kerem'e başarılar diliyorum. Önceki dönem başkanı Aysima'ya da bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum."

- "İyi hizmetler üretmek en temel sorumluluklarımızdan”

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Talut Kerem Cengiz de "İşimizi iyi yapmak, iyi hizmetler üretmek bizim en temel sorumluluklarımızdandır. Hiçbir zaman ayrım yapmayacağımızı seçim konuşmamda da 'önce adalet' diyeceğimizi belirttim, belirtiyorum. Meclisimizin birinci dönem başkanı Aysima Eroğlu'na da hizmetleri için teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

İsrail'in Gazzelilere karşı yaptığı soykırıma da değinen Cengiz, "Bugün Filistin'de apaçık dünyanın gözleri önünde kimseye aldırış edilmeden katil İsrail teröristleri tarafından katliamlar yapılıyor. Yaşanan bu vahşetin bize gösterdiği en önemli sonuçlardan biri de dünyada dostumuzun olmadığıdır. Unutmayalım ki güçlü bir Türkiye, sadece güçlü bir Gazze, güçlü bir Müslüman dünyası anlamına gelmeyecek, tüm mazlumların çatısı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- Yeni başkana başarılar temennisi

Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Önceki Dönem Başkanı Aysima Eroğlu da görev süresi boyunca en iyi şekilde çalışmaya gayret gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuk Meclisimizin bir dönem başkanlığını yapmanın gururu içerisindeyim. Görev sürem boyunca Çocuk Meclisi Yarışması düzenleyerek, şehrimizin gelişmesine katkı sağlayacak projeler geliştirmeye çalıştık. Başkanlık yaptığım dönemde Bilim Merkezi, Kelebekler Vadisi, İstanbul Gezisi ve Beyşehir Kampı etkinlikleri düzenlendi. Yeni başkanımız Talut Kerem Cengiz'e Çocuk Meclisimizin yeni döneminde üstün başarılar diliyorum."