Beyşehir'de eğitimli besicilerle hayvancılık sektörü ayağa kalkacak Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı kırsal mahallelerde besicilikle uğraşan çiftçiler için eğitim toplantıları düzenleniyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı kırsal mahallelerde besicilikle uğraşan çiftçiler için eğitim toplantıları düzenleniyor.

Yapılan bilgilendirme toplantılarında eğitim alan çiftçilerle, bölgedeki hayvancılık sektörünün daha iyi noktalara gelmesi ve bu alanda eğitimli, bilinçli çiftçiler oluşturulması hedefleniyor.

Kurumda görev yapan veteriner hekimler tarafından yürütülen eğitim çalışmalarına zaman zaman İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver de katılıyor.

Çalışmaların başladığı günden beri Beyşehir'e bağlı Yenidoğan, Adaköy, Kayabaşı, Gölyaka, Kurucuova, Sevindik, Çiçekler, Bayındır, Sadıkhacı ve Avdancık mahallelerinde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerle buluştu.

Kış mevsimi nedeniyle çiftçilerin toplanma mekanları olan kahvehanelerde gerçekleştirilen eğitim toplantılarında hayvancılıkla uğraşan besicilere hayvancılık destekleri, buzağı besleme ve hayvansal hastalıklar hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Üreticilerin öneri ve taleplerinin de dinlendiği toplantılarda hayvancılık sektörü hakkında bilgi alışverişinde bulunularak yöneltilen sorular cevap buluyor.