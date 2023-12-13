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        Konya'da aranan 11 kişi yakalandı

        Konya'da arananlara yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 14:44 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:44
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        Konya'da aranan 11 kişi yakalandı
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        Konya'da arananlara yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik operasyon düzenlendi.

        Çeşitli suçlardan aranan 11 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu kişiler cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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