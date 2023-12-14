Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        İşletmesinin sosyal medya hesabı dolandırıcılarca kopyalanan vatandaş hukuki mücadele başlattı

        Konya'da, işletmesinin sosyal medyadaki hesabının dolandırıcılarca kopyalanarak vatandaşların mağdur edildiğini fark eden iş yeri sahibi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 09:59 Güncelleme: 14.12.2023 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşletmesinin sosyal medya hesabı dolandırıcılarca kopyalanan vatandaş hukuki mücadele başlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da, işletmesinin sosyal medyadaki hesabının dolandırıcılarca kopyalanarak vatandaşların mağdur edildiğini fark eden iş yeri sahibi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Merkez Selçuklu ilçesinde kadın giyim dükkanı işleten Haydar Sular, 27 Kasım'da bir vatandaşın kendilerini arayıp, sipariş verdiği ürünün gönderilmemesinden şikayetçi olması üzerine, iş yerinin sosyal medya hesabının kopyalandığını fark etti.

        Dolandırıcılarca, işletmesinin kopyalanan sosyal medya hesabından binlerce vatandaşın "İndirimli ürün satıyoruz." yalanıyla dolandırıldığını öğrenen Sular, daha fazla kişinin dolandırılmaması için mücadele veriyor.

        İş yeri sahibi Sular, AA muhabirine, kendilerine ulaşan mağdur sayısının 4 bin civarında olduğunu söyledi.

        Bu süreçte ciddi zarara uğradıklarını aktaran Sular, "Tahminimize göre dolandırıcılar bu yöntemle hesaplarına 8 ile 10 milyon lira civarında para geçirdi. Pahalı ürünleri ucuza satıyorlarmış gibi gösterip vatandaşları ikna ederek dolandırıyorlar." dedi.

        - "Müvekkilim işlerini yapamaz hale geldi"

        Sular'ın avukatı Sena Tan ise müvekkilinin, marka hakları ve kişisel verilerinin ihlal edilerek mağdur edildiğini belirtti.

        Olaydan 2 gün sonra savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını vurgulayan Tan, şunları kaydetti:

        "İş yerini arayan mağdurlarla dosya numarasını paylaşarak bunu bildiriyoruz. Müvekkilim işlerini yapamaz hale geldi. Sürekli mağdur olan vatandaşlara derdini anlatmakla meşgul. Dolandırıcılar tarafından kullanılan 11 İBAN numarasını ve bunları kullanan bazı kişileri de savcılığa bildirdik. Bu hesapların bazılarına tedbir konuldu, bazılarının ise araştırılması sürüyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tramvay yolunda çarpmıştı! Cinayet gibi kazaya 'İyi hal indirimi!'
        Tramvay yolunda çarpmıştı! Cinayet gibi kazaya 'İyi hal indirimi!'
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan yaz saati uygulaması açıklaması
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Fed ‘any’ kelimesi ile piyasaları yerinden oynattı
        Adana'da bir kahve zincirine pompalı saldırı
        Adana'da bir kahve zincirine pompalı saldırı
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        Hastalık hastası kişiler daha erken ölüyor
        Hastalık hastası kişiler daha erken ölüyor
        Nursena 25 yaşındaydı... 4 yaşındaki kızı vardı... Başkent'te vahşet!
        Nursena 25 yaşındaydı... 4 yaşındaki kızı vardı... Başkent'te vahşet!
        Çılgın gece!
        Çılgın gece!
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        EYT’lileri de ilgilendiriyor
        Domuz bağı ile öldürdü! Aynı yöntemle öldürüldü! Vahşetin tekerrüründe karar!
        Domuz bağı ile öldürdü! Aynı yöntemle öldürüldü! Vahşetin tekerrüründe karar!
        Fed sonrası altında yükseliş
        Fed sonrası altında yükseliş
        ABD'de iki kişi kartal türleri de dahil 3 bin 600 kuşu öldürmekle suçlanıyor
        ABD'de iki kişi kartal türleri de dahil 3 bin 600 kuşu öldürmekle suçlanıyor
        Motosikletteki '6+6' kimleri kapsıyor?
        Motosikletteki '6+6' kimleri kapsıyor?
        '1941 - Ankara' senfonisi ilk kez seslendirildi
        '1941 - Ankara' senfonisi ilk kez seslendirildi
        Lodos bahar getiriyor!
        Lodos bahar getiriyor!
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti
        Trafik sigortasına asgari ücret limiti
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kuran'ı yırtan bir kişi tutuklandı
        Kuran'ı yırtan bir kişi tutuklandı

        Benzer Haberler

        Konya'da telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı
        Konya'da telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı
        Konya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Konya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
        Konya'da uyuşturucu ticareti yapan kişinin yakalanma anı güvenlik kamerasın...
        Konya'da uyuşturucu ticareti yapan kişinin yakalanma anı güvenlik kamerasın...
        Konya'da aranan 11 kişi yakalandı
        Konya'da aranan 11 kişi yakalandı
        DEAŞ'ın yasa dışı eğitim faaliyetlerine operasyon: 14 gözaltı
        DEAŞ'ın yasa dışı eğitim faaliyetlerine operasyon: 14 gözaltı
        Beyşehir'de eğitimli besicilerle hayvancılık sektörü ayağa kalkacak
        Beyşehir'de eğitimli besicilerle hayvancılık sektörü ayağa kalkacak