Kaymakam Bakkal'dan İlçe Emniyet Müdürü Arıcı'ya başarı belgesi
Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı'ya başarı belgesi verdi.
Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı'ya başarı belgesi verdi.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne tayini çıkan Arıcı, İlçe Kaymakamı Bakkal'a veda ziyaretinde bulundu.
Kaymakam Bakkal, Arıcı'ya ilçede yaptığı çalışmalar için başarı belgesi takdim ederek, yeni görev yerinde başarı diledi.
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