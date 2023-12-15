Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de gurbetçi hayırsever öğrencilere mont hediye etti

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, bir hayırsever 192 öğrenciye mont hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 11:09 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir'de gurbetçi hayırsever öğrencilere mont hediye etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, bir hayırsever 192 öğrenciye mont hediye etti.

        Seydişehir Taraşçı İlkokulu ve Şehit Okan Altıparmak Ortaokulu'ndaki 192 öğrenciye gurbetçi hayırsever tarafından mont verildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, hayırsevere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Beyşehir'de Yerli Malı Haftası kutlandı
        Beyşehir'de Yerli Malı Haftası kutlandı
        Selçuk Üniversitesi, "Aday Araştırma Üniversitesi" statüsüne yükseldi
        Selçuk Üniversitesi, "Aday Araştırma Üniversitesi" statüsüne yükseldi
        Konya'da Şebiarus etkinlikleri sürüyor
        Konya'da Şebiarus etkinlikleri sürüyor
        Güneysınır'da "Sarıhacı Mahalle Konağı" hizmete açıldı
        Güneysınır'da "Sarıhacı Mahalle Konağı" hizmete açıldı
        Gençler "Parkur Konya" ile hayallerine kavuşuyor
        Gençler "Parkur Konya" ile hayallerine kavuşuyor
        Kaymakam Bakkal'dan İlçe Emniyet Müdürü Arıcı'ya başarı belgesi
        Kaymakam Bakkal'dan İlçe Emniyet Müdürü Arıcı'ya başarı belgesi