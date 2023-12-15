Seydişehir'de gurbetçi hayırsever öğrencilere mont hediye etti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, bir hayırsever 192 öğrenciye mont hediye etti.

Seydişehir Taraşçı İlkokulu ve Şehit Okan Altıparmak Ortaokulu'ndaki 192 öğrenciye gurbetçi hayırsever tarafından mont verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, hayırsevere teşekkür etti.

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