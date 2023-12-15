Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'de Yerli Malı Haftası kutlandı

        Beyşehir'de Yerli Malı Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 11:15 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'de Yerli Malı Haftası kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyşehir'de Yerli Malı Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ilgi gördü.

        Gazi İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler okul bahçesine getirilen 3 farklı renkteki Togg ile fotoğraf çektirdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Yerli Malı Haftasını ülke olarak çocukluk yıllarından beri her yıl kutladıklarını söyledi.

        Ailelerin hazırladığı yerli milli ürünlerle öğrencilerle kutlama etkinliği yaptıklarını belirten Konuk, "Biz bugün istedik ki, teknolojide de en son milli hamlemiz olan, kendi öz evlatlarımızın ürettiği ve ilçemizde bulunan Togg'ları öğrencilerimizle buluşturalım, onlara tanıtalım." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!
        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!
        "1979'a götürdü"
        "1979'a götürdü"
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        5 haftadır artış sürüyor! Baraj doluluk oranında son veri!
        5 haftadır artış sürüyor! Baraj doluluk oranında son veri!
        "Kariyer sezonunu oynuyor"
        "Kariyer sezonunu oynuyor"
        "Marmara'nın sessiz çığlıkları"
        "Marmara'nın sessiz çığlıkları"
        Biri başından öteki kaşından yaralandı! İstekalı kavgada taraflar barıştı!
        Biri başından öteki kaşından yaralandı! İstekalı kavgada taraflar barıştı!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Düğüne gider gibi boşanmaya gitti!
        Düğüne gider gibi boşanmaya gitti!
        2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ile eziyet! Caninin cezası belli oldu!
        2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ile eziyet! Caninin cezası belli oldu!
        Altı yıldır kayıp olan İngiliz çocuk Fransa'da bulundu
        Altı yıldır kayıp olan İngiliz çocuk Fransa'da bulundu
        Mağlubiyet planları bozdu!
        Mağlubiyet planları bozdu!
        ABD, İsrail'e süre verdi
        ABD, İsrail'e süre verdi
        AB'de Ukrayna-Macaristan krizi!
        AB'de Ukrayna-Macaristan krizi!
        Hamilelikte şiddetli bulantı ve kusmaların nedeni bulundu
        Hamilelikte şiddetli bulantı ve kusmaların nedeni bulundu
        Kredi notu neden yükselecek?
        Kredi notu neden yükselecek?

        Benzer Haberler

        Seydişehir'de gurbetçi hayırsever öğrencilere mont hediye etti
        Seydişehir'de gurbetçi hayırsever öğrencilere mont hediye etti
        Selçuk Üniversitesi, "Aday Araştırma Üniversitesi" statüsüne yükseldi
        Selçuk Üniversitesi, "Aday Araştırma Üniversitesi" statüsüne yükseldi
        Konya'da Şebiarus etkinlikleri sürüyor
        Konya'da Şebiarus etkinlikleri sürüyor
        Güneysınır'da "Sarıhacı Mahalle Konağı" hizmete açıldı
        Güneysınır'da "Sarıhacı Mahalle Konağı" hizmete açıldı
        Gençler "Parkur Konya" ile hayallerine kavuşuyor
        Gençler "Parkur Konya" ile hayallerine kavuşuyor
        Kaymakam Bakkal'dan İlçe Emniyet Müdürü Arıcı'ya başarı belgesi
        Kaymakam Bakkal'dan İlçe Emniyet Müdürü Arıcı'ya başarı belgesi