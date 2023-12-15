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        Konya'da Mevlana'yı anma törenlerine gelenlere çorba ikram edildi

        Karatay Belediyesi, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için kente gelenlere çorba ikramında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 12:33 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:43
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        Konya'da Mevlana'yı anma törenlerine gelenlere çorba ikram edildi
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        Karatay Belediyesi, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için kente gelenlere çorba ikramında bulundu.

        Sabah namazı için Şems-i Tebrizi Camisi'ne gelenlere, belediye ekiplerince sıcak çorba dağıtıldı.

        Belediye Başkanı Hasan Kılca, Mevlana'nın misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını söyledi.

        Belediye olarak gönüllerde yer almanın öncelikleri olduğunu dile getiren Kılca, "Kış aylarının ve soğuğun etkisini hissettirdiği bugünlerde, Konya'ya gelen misafirlerimizin içini ısıtmak için çorba ve salep ikramında bulunuyoruz. Hazreti Mevlana'nın çağrısına uyup şehrimize gelen tüm misafirlerimize bu vesileyle bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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