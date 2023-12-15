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        Konya'da ilkokul öğrencileri Yerli Malı Haftası'nı kutladı

        Konya'da Eşrefoğlu İlkokulu'nda, Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 13:52 Güncelleme: 15.12.2023 - 14:15
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        Konya'da ilkokul öğrencileri Yerli Malı Haftası'nı kutladı
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        Konya'da Eşrefoğlu İlkokulu'nda, Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

        Okul öğretmenleri Fatma Zehra Çelebi, Gülşen Özdoğan ve Halil İbrahim Davarcı öğrencilerle "eTwinning Projesi" yürüttü.

        "Be Part of The Cultural Heritage (Kültürel Mirasın Parçası Ol)" isimli projenin aralık ayı etkinliği için 5 ortak ülkedeki okullar, kendi kültürünü tanıttı.

        Eşrefoğlu İlkokulu öğretmen ve öğrencileri de Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası'nı kutladı, Türk kültürünü tanıttı.

        Düzenlenen program kapsamında okulda, "Bir Başkadır Benim Memleketim" temalı köşe oluşturuldu.

        Yöresel kıyafet giyen öğrenciler, evlerinden getirdikleri yöresel yemekleri sergiledi.

        Çeşitli etkinliklerle eğlenen öğrenciler, daha sonra sergiledikleri lezzetleri, öğretmenlerine ve ailelere ikram etti.

        Öğretmenlerden Özdoğan, çocuklara projeler sayesinde Türk Kültürünü tanıtmalarının ve yerli malı kullanımının özendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

        Projede logo yarışmasını kazanan öğrenci Ali Ender Akdaş'a madalya verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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