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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Küresel Göç Forumu'na katıldı

        Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen Küresel Göç Forumu'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 14:04 Güncelleme: 15.12.2023 - 14:18
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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Küresel Göç Forumu'na katıldı
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        Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından İsviçre'nin Cenevre şehrinde düzenlenen Küresel Göç Forumu'na katıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, forumda katılımcılara hitap eden Altay, dünyada barış ikliminin tesis edilmesi, çatışmaların son bulması, zorunlu göçe tabi tutulan insanların haklarının savunulması, iklim değişikliği, gıda krizi ve daha pek çok konuda çözüm üretmek için büyük bir kararlılıkla çalıştıklarını belirtti.

        Bazı bölgelerde her geçen gün, düne göre daha da kötü bir hal aldığını aktaran Altay, şunları kaydetti:

        "Küresel Mülteci Forumu vesilesiyle burada bir araya geldiğimiz şu günlerde, ablukaya alınan, sığınacak yeri ve imkanı olmayan, tarifsiz acılar çeken Filistin ve özellikle Gazze halkının acılarını en çok ve en yüksek sesle biz dile getirmeliyiz. Bu konuya özellikle değinerek dünyanın her yerindeki zulmü, insanların acı çekmesini önlemek ve sivillerin hayatlarını korumak için somut adımlar atmak tüm insanlık olarak ortak sorumluluğumuzdur. Şehirlerimizin, bölgelerimizin ve ortaklıklarımızın gücü, toplumlarımızda hayatların güvence altına alınmasına ve insan haklarının korunmasına hizmet etmelidir. Dünya üzerinde çok büyük bir göç ve mülteci hareketi var. Bu durum, şehirlerimizde çok önemli problemler oluşturuyor ama asıl sorun, göç ve mülteci hareketini oluşturan olaylar. İklim değişikliği, savaşların önlenmesi gibi konularda çalışmaya devam ediyoruz. Daha yaşanabilir dünya için çalışmaya ve Konya'mızı temsil etmeye devam edeceğiz."

        Galeri
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        Galeri

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