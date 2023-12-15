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        Konya'da elektroşokla balık avlayan 3 kişiye 732 bin lira ceza verildi

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde elektroşokla balık avlayan 3 kişiye 732 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 22:26 Güncelleme: 15.12.2023 - 22:33
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        Konya'da elektroşokla balık avlayan 3 kişiye 732 bin lira ceza verildi
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde elektroşokla balık avlayan 3 kişiye 732 bin lira ceza uygulandı.

        Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ile Beyşehir Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri, Beyşehir Gölü Milli Parkı sınırları içindeki Beyşehir'e bağlı Gölkaşı Mahallesi kıyısında denetim yaptı.

        Denetimde, 3 kişinin suya aküyle elektrik vererek balık avladıkları tespit edildi.

        3 kişiye toplam 732 bin lira idari para cezası uygulanırken, avda kullanılan malzemeler Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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