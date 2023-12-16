Beyşehir'de fotoğraf sergisi açıldı

Beyşehir'de "Sessiz Çığlık Filistin" temasıyla fotoğraf sergisi açıldı.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Derneği Beyşehir Temsilciliği tarafından Anıt Meydanı'nda açılan sergide, İsrail'in Filistin saldırılarını yansıtan fotoğraf kareleri yer alıyor.

Vatandaşlar, sergiye ilgi gösterdi.

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