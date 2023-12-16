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        Beyşehir'de fotoğraf sergisi açıldı

        Beyşehir'de "Sessiz Çığlık Filistin" temasıyla fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 15:16 Güncelleme: 16.12.2023 - 15:34
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        Beyşehir'de fotoğraf sergisi açıldı
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        Beyşehir'de "Sessiz Çığlık Filistin" temasıyla fotoğraf sergisi açıldı.

        İnsani Yardım Vakfı (İHH) Derneği Beyşehir Temsilciliği tarafından Anıt Meydanı'nda açılan sergide, İsrail'in Filistin saldırılarını yansıtan fotoğraf kareleri yer alıyor.

        Vatandaşlar, sergiye ilgi gösterdi.

        Galeri
        Galeri

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