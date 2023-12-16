Konya'da ambulans ve kamyonetin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı Konya'nın Beyşehir ilçesinde ambulans ve kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde ambulans ve kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ö.A. idaresindeki 13 AAH 334 plakalı ambulans, Beyşehir-Antalya kara yolunun 7. kilometresinde yağışlı havada şarampole devrildi.

Aynı güzergahta seyir halindeki 07 AGJ 540 plakalı kamyonetin sürücüsü A.K. devrilen ambulansın yakınında fren yaptı. Kamyonet de şarampole yuvarlanarak takla attı.

Kazada sürücüler ile ambulansta bulunan sağlıkçılar Behzat B. ve Adıgül G. ile kamyonetteki Emir G. ve Burak S. yaralandı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.