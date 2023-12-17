Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        TBMM Başkanı Kurtulmuş Konya'da

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılmak üzere Konya'ya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 16:06 Güncelleme: 17.12.2023 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Başkanı Kurtulmuş Konya'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılmak üzere Konya'ya geldi.

        Beyşehir ilçesine geçerek buradaki Eşrefoğlu Camisi'ni ziyaret eden Kurtulmuş, vatandaşlarla sohbet etti.

        TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        İtfaiye eri, 3'üncü kat balkonundan düşerek öldü
        İtfaiye eri, 3'üncü kat balkonundan düşerek öldü
        Konya'da anten tamir ederken balkondan düşen kişi öldü
        Konya'da anten tamir ederken balkondan düşen kişi öldü
        Konya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 17 kişi gözaltına alı...
        Konya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 17 kişi gözaltına alı...
        GRAFİKLİ - Mevlana Celaleddin-i Rumi vefatının 750. yılında anılıyor
        GRAFİKLİ - Mevlana Celaleddin-i Rumi vefatının 750. yılında anılıyor
        Konya'da ambulans ve kamyonetin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı
        Konya'da ambulans ve kamyonetin devrildiği kazada 6 kişi yaralandı
        Konya ve Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Konya ve Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi