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        Mevlana Müzesi'nde Şebiarus töreni öncesi yoğunluk

        Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri dolayısıyla Mevlana Müzesi çevresinde yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 18:50 Güncelleme: 17.12.2023 - 18:50
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        Mevlana Müzesi'nde Şebiarus töreni öncesi yoğunluk
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        Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri dolayısıyla Mevlana Müzesi çevresinde yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşandı.

        Şebiarus törenleri için Konya'ya gelen turistler, Mevlana Müzesi'ni ziyaret ettikten sonra Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi ile çevresinde vakit geçirdi.

        Bazı vatandaşlar camide namaz kılarken bazıları da hediyelik eşya dükkanlarında Konya ve Şebiarus hatırası ürünler satın aldı.

        Meydanda Konya Büyükşehir Belediyesince kurulan çadırda turistlere çay ve lokma ikram edilirken restoranlar da yerli ve yabancı turistleri ağırladı.

        Ankara'dan gelen Nesibe Yılmaz, ilk defa geldiği şehri çok beğendiğini belirterek, "Buranın çok farklı bir atmosferi ve enerjisi var. Çok beğendik. Törenler için de ayrıca heyecanlıyız." dedi.

        Mevlana Kültür Merkezi'ndeki Şebiarus törenleri 19.00'da başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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