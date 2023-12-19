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        Selçuk Üniversitesi'nde Türkiye Yüzyılı'nda Sağlık Yönetimi paneli düzenlendi

        Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 18 Aralık Sağlık Yöneticileri Günü dolayısıyla Türkiye Yüzyılı'nda Sağlık Yönetimi paneli yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 10:44 Güncelleme: 19.12.2023 - 10:48
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        Selçuk Üniversitesi'nde Türkiye Yüzyılı'nda Sağlık Yönetimi paneli düzenlendi
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        Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 18 Aralık Sağlık Yöneticileri Günü dolayısıyla Türkiye Yüzyılı'nda Sağlık Yönetimi paneli yapıldı.

        Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Arslan, Sultan Alparslan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen panelin açılışında, sağlık kuruluşlarının çağdaş işletmecilik anlayışıyla yönetilme ihtiyacı ve nitelikli sağlık yöneticisine olan talebin gün geçtikçe arttığını söyledi.

        Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Çiftci de yönetim, olağanüstü haller ve afetler döneminde kişileri ne tür reaksiyon gösterebilecekleri ve kişilere, topluma nasıl faydalı bir model sunacaklarıyla ilgili yeni bir boyut kazandığını dile getirdi.

        Salgın ve deprem döneminde de sağlık yönetiminin ne kadar kıymetli olduğunun farkına varıldığını aktaran Çiftci, "Deprem bölgesinde enkazdan çıkarılanlara yapılması gereken sağlık müdahalesi boyutundan başlayıp merkezden o insanlara ulaşmanın yolunu organize etmenin ne kadar değerli olduğunu gördük." dedi.

        Açılış konuşlarının ardından moderatörlüğünü Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Handan Ertaş’ın yaptığı panele geçildi.

        Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Koca da, Türkiye'de şu an kullanılan ilaçların yüzde 93'ünün ülke içinde üretildiğine dikkat çekerek, "Biz 185 ülkeye ilaç ihraç ediyoruz. Türkiye markasıyla sağlık turizminde marka olmalıyız. Bizim hekimlerimiz çok iyi. Onun için dünyadan talep görüyoruz. Sağlık turizmi gelirlerinde artık milyar dolarları konuşuyoruz." diye konuştu.

        Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Dairesi Başkanı Abdullah Yusuf Uğuz da, "İyi bir lider, örgüt üyelerine sadece profesyonel başarıya ulaşma konusunda rehberlik eden değil, aynı zamanda onlara güven telkin eden, ikna kabiliyetini kullanan ve çoğunlukla onları motive eden bir kimse konumunda." ifadesini kullandı.

        Panel, katılımcıların soru cevap bölümüyle sona erdi.

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