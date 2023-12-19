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        Konya'da meslek edindirme kursuna katılan kadınlar, makine üreten fabrikanın vasıflı işçileri oldu

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için bünyesinde meslek edindirme kursu açan fabrikada, adaylar teorik ve pratik eğitimin ardından şirkette istihdam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 11:20 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:20
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        Konya'da meslek edindirme kursuna katılan kadınlar, makine üreten fabrikanın vasıflı işçileri oldu
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        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için bünyesinde meslek edindirme kursu açan fabrikada, adaylar teorik ve pratik eğitimin ardından şirkette istihdam ediliyor.

        Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren MVD Makine, sac işleme sektörüne yönelik "CNC abkant presler", "Fiber lazer makineler", "CNC giyotin makaslar", "CNC panç presler" ve "plazma kesim makinesi" üretimi yapıyor.

        Firma, ara ve vasıflı eleman sorununu ortadan kaldırmak ve kendi personelini yetiştirmek amacıyla şirket bünyesine akademi kurdu.

        İlanla başvuruları değerlendiren şirket yönetimi, uygun görülen adaylara üretim teknolojisine yönelik 3 aylık teorik eğitimin ardından tezgah başında staj imkanı sağlıyor.

        Kursiyerlerin fabrikaya adımını attıkları ilk günden itibaren maaş ve sigortasını yatıran firma, yapılan yeterlilik sınavında başarılı olanları fabrikada istihdam ediyor.

        Çeşitli eğitim ve meslek gruplarından çok sayıda kişinin başvurduğu kursa kadınların da ilgi göstermesi dikkati çekiyor. Bugüne kadar 9 dönemde çok sayıda kişinin eğitim aldığı kurstan mezun olan 15 kadın fabrikada mesai yapıyor.

        - İstihdam garantili kursla 15 kadın usta oldu

        Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İnan, AA muhabirine, sac işleme makineleri ürettiklerini ve ihracata yönelik çalıştıklarını söyledi.

        Firmaya ara eleman ve vasıflı işçi kazandırmak için akademi kurduklarını anlatan İnan, şunları kaydetti:

        "İki yıl önce başladık. Gazete ilanıyla adayları değerlendirdik, 15 kişilik grupla eğitime başladık. Teknik öğretmenler anlatıyor, oldukça verimli. Sabah ders, öğleden sonra da atölyeyi görüyorlar. Üç ayın sonunda tam zamanlı fabrikada çalışıyorlar. Bu dönemin sonundaki sınavda başarılı olanlar sertifika alıyor. İstihdam garantili bir kurs. Şu anda kursiyerlerden 15 kadın çalışanımız iş başında. Daha önce mesleği olmayan, üniversitelerin farklı bölümlerinden mezun ama iş hayatına atılamamış, buraya başvurdular ve iş sahibi oldular."

        - "Kadınlarla iş yerine disiplin geldi"

        İnan, meslek sahibi olan kadınların verimliliği artırdığını belirterek, "Kadınların yer almasıyla iş yerine bir disiplin geldi. Kaynak, montaj, boya yapıyor, freze makinesini kullanıyor, CNC tezgahlarında çalışıyorlar. Bazı bölümlerimizde vardiyalı çalışıyorlar. Bu kursu herkese tavsiye ederim. Elemanı yetiştirmeliyiz. Tabii ki maliyetli bir iş. Akademide öğretilenler, atölyede üretime dönük bilgilerdir." dedi.

        - Maviş usta, elemanları yetiştiriyor

        İki yıl önce başvurduğu kurs sonrasında fabrikada CNC ustası olan iki çocuk annesi 33 yaşındaki Maviş Aras, "Sosyoloji mezunuyum. Keşke daha önce başvursaydım. CNC operatörüyüm, aile ekonomisine de katkı sağlıyorum. Hiçbir şey bilmiyordum, kursun ardından atölyede mesaiye de kalarak işi öğrendim. Şu anda ustayım, elemanları yetiştiriyoruz. Teknik resme göre istenilen parçaları üretiyorum." ifadelerini kullandı.

        Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü mezunu 25 yaşındaki Merve Yüksel Araç da kurs sonrası 10 ay önce iş başı yaptığını dile getirerek, "MVD Akademi'nin uyguladığı eğitime katılarak meslek sahibi oldum. Hemen makine başına geçtim, frezedeyim. İşler iyi gidiyor. Programları kolaylıkla yazabiliyorum. Freze makinesinde istenilen parçayı teknik resme ve ölçülere uygun olarak çıkarılmasını sağlıyor. Bu parçalar da montaja gidiyor. Burada çalışmak oldukça keyifli." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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