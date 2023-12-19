Seydişehir'de vatandaşlara fidan dağıtıldı

Seydişehir'de lise öğrencileri, "100. yılda 100 fidan" etkinliği düzenledi.

Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çevreyi Koruma Kulübü öğrencileri, İlçe Orman İşletme Şefliği ile 3 aşamalı etkinlik yaptı.

Öğrenciler, fidan yetiştiriciliği ve orman arazilerinin korunması ve genişletilmesi hakkında bilgilendirildi.

Üretimi yapılan fidanlar, ilçe halkına dağıtıldı.​​​​​​​

Okul Müdürü Zafer Ülkebaş, etkinlik için Seydişehir Orman İşletme Şefliği personeline teşekkür etti.​​​​​​​