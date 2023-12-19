Seydişehir'de vatandaşlara fidan dağıtıldı
Seydişehir'de lise öğrencileri, "100. yılda 100 fidan" etkinliği düzenledi.
Seydişehir'de lise öğrencileri, "100. yılda 100 fidan" etkinliği düzenledi.
Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çevreyi Koruma Kulübü öğrencileri, İlçe Orman İşletme Şefliği ile 3 aşamalı etkinlik yaptı.
Öğrenciler, fidan yetiştiriciliği ve orman arazilerinin korunması ve genişletilmesi hakkında bilgilendirildi.
Üretimi yapılan fidanlar, ilçe halkına dağıtıldı.
Okul Müdürü Zafer Ülkebaş, etkinlik için Seydişehir Orman İşletme Şefliği personeline teşekkür etti.
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