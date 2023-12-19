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        Konya'da trafiği tehlikeye atan sürücüye para cezası kesildi

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde aşırı hız yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 5 bin 15 lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 14:37 Güncelleme: 19.12.2023 - 14:37
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        Konya'da trafiği tehlikeye atan sürücüye para cezası kesildi
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        Konya'nın Selçuklu ilçesinde aşırı hız yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 5 bin 15 lira ceza verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni İstanbul Caddesi'nde bir sürücünün otomobiliyle aşırı hız yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğüne yönelik görüntüleri, "Pedalı korkusuzca kullanmak öz güven" notuyla sosyal medyada paylaşmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün Kazım E. olduğunu belirledi.

        Sürücüye, hız sınırlarını aşmak ve tehlikeli şerit değiştirmekten 5 bin 15 lira cezai işlem uygulandı.

        Aynı caddede aşırı hızlı olduğu ileri sürülen otomobilin 11 Kasım'da, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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