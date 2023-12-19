Konya merkezli FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Konya merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün güncel yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 17 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Konya merkezli Mersin, Karaman ve Kocaeli'de yapılan eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelilere yönelik çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

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