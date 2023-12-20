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        Konya'da 3 kişiyi "işe yerleştirme" vaadiyle dolandıran şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde 3 kişiyi "işe yerleştirme" vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 14:22 Güncelleme: 20.12.2023 - 14:22
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        Konya'da 3 kişiyi "işe yerleştirme" vaadiyle dolandıran şüpheli tutuklandı
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        Konya'nın Selçuklu ilçesinde 3 kişiyi "işe yerleştirme" vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Tepekent Mahallesi'nde yaşayan 3 vatandaşın kentteki bir üniversitede işe aldırılacağı bahanesiyle toplamda 63 bin lira dolandırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

        Ekipler, bu kişileri dolandıran şüphelinin "dolandırıcılık", "hırsızlık", "yağma" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından kaydı bulunan M.Y. olduğunu belirledi.

        Jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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