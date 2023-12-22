Seydişehir'de "Gün Doğmadan" tiyatro oyunu sahnelendi
Seydişehir'de "Gün Doğmadan" tiyatro oyunu seyirciyle buluştu.
Seydişehir'de "Gün Doğmadan" tiyatro oyunu seyirciyle buluştu.
Belediye Düğün Salonu'nda sahnelenen ve Filistin'i konu edinen tiyatro oyunu, izleyiciden ilgi gördü.
Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı açıklamada, Filistin halkının vermiş olduğu destansı mücadelenin ve kendi benlikleri için ortaya koydukları iradenin unutulmayacağını belirtti.
Tiyatro sonunda Tutal, Meddah Yusuf Duru'ya ekip adına hediye takdim etti.
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