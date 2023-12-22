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        Beyşehir'de yangın eğitimi ve tatbikatı yapıldı

        Konya'nın Beyşehir ilçesindeki yükseköğrenim yurtlarında yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 16:36 Güncelleme: 22.12.2023 - 16:36
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        Beyşehir'de yangın eğitimi ve tatbikatı yapıldı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesindeki yükseköğrenim yurtlarında yangın eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

        Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt Müdürlüklerinde yurtlarda kalan öğrenciler ve yurt personeline yönelik eğitim ve yangın tatbikatı düzenlendi.

        İtfaiye eğitim sorumlusu Muhammed Baysal tarafından katılımcılara verilen eğitimin ardından yangın söndürme tatbikatı icra edildi.

        Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt Müdürü Mustafa Songül, yaptığı açıklamada, eğitim ve tatbikatla yangın afetine karşı farkındalık oluşturulduğunu belirtti.

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