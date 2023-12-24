Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Yemişken, Kamil Çetin

TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Prip, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Ramazan Civelek, Cardoso, Karimi, Morte, Thiam

Sarı kart: Dk. 40 Karimi (Mondihome Kayserispor)

KONYA

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