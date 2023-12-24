Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor-Kayserispor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 yenilen Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar, kazanmak için ortaya koydukları mücadelenin yetersiz olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 17:07 Güncelleme: 24.12.2023 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor-Kayserispor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 yenilen Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar, kazanmak için ortaya koydukları mücadelenin yetersiz olduğunu söyledi.

        Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

        Maçta kazanmayı hak edecek oyun ortaya koymadıklarını ifade eden Uçar, aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu vurguladı.

        Uçar, ilk yarıda pozisyonlar bulduklarını belirterek, "Atabilsek oyunun şekli farklı olacaktı, değerlendiremedik. İkinci yarının başında Konyaspor, penaltı bulduktan sonra direnci ve savunma reflekslerinin arttığı bir maç oldu. Sonrasında ikinci 'VAR'dan gelen penaltı. Bizim attığımız yine 'VAR'dan iptal oldu. Özellikle 2-0'dan sonra oyun düzeninin dışına çıktığımız bir oyun. Bunu kendi adıma ve takımım adına kabul etmiyorum. Bugün ortaya koyduğumuz direnç, mücadele ve kalite kazanmayı hak etmiyor. Konyaspor, kazanmayı daha çok istedi. Kendi adıma üzgünüm. Buraya gelen destek veren 1500 civarında Kayseri taraftarı var. Onlar adına çok üzgünüm, özür diliyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Aynularab sorumlusu etkisiz!
        Haaretz'den çağrı: Gazze'deki toplu katliamı durdurun
        Haaretz'den çağrı: Gazze'deki toplu katliamı durdurun
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Hasta yakınından doktora yumruklu saldırı!
        Hasta yakınından doktora yumruklu saldırı!
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Şehit Yasin Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Beşiktaş yeni hocasını arıyor! İşte temaslarda son durum
        Köprüde scooterla yolculuk şoke etti!
        Köprüde scooterla yolculuk şoke etti!
        Yeniden dengelenme dönemi
        Yeniden dengelenme dönemi
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Konyaspor-Kayserispor maçının ardından
        Konyaspor-Kayserispor maçının ardından
        Konyaspor - Kayserispor maçının ardından
        Konyaspor - Kayserispor maçının ardından
        Konya'da soba patlaması sonucu kişi yaralandı
        Konya'da soba patlaması sonucu kişi yaralandı
        Konyaspor - Kayserispor: 2-0
        Konyaspor - Kayserispor: 2-0
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig