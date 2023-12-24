Beyşehir Gölü kıyısındaki sazlık alan yangında zarar gördü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kıyısındaki sazlık alan, çıkan yangında zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'de Suğla bölgesindeki sazlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, bataklık olması nedeniyle alevlere müdahale edemedi.

Yangının İçerişehir Mahallesi'ndeki balıkçı barınağı çevresindeki sazlıklara sıçrama ihtimali üzerine tekneler bu bölgeden uzaklaştırıldı.

Bir süre sonra kendiliğinden sönen yangında sazlık alan zarar gördü.

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