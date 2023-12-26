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        Konya'da ağaca çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde ağaca çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 00:15 Güncelleme: 26.12.2023 - 00:15
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        Konya'da ağaca çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Konya'nın Selçuklu ilçesinde ağaca çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        O.Ç idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, Sancak Tramvay durağı yakınlarında, yoldan çıkarak rayları aşıp bir ağaca çarparak durabildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü O.Ç ve araçta bulunan S.K (22), S.S (19), S.T (21), Ş.K (16) ve A.S (18) ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

        Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan A.S, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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