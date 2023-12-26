Konya'da ağaca çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde ağaca çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde ağaca çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
O.Ç idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, Sancak Tramvay durağı yakınlarında, yoldan çıkarak rayları aşıp bir ağaca çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü O.Ç ve araçta bulunan S.K (22), S.S (19), S.T (21), Ş.K (16) ve A.S (18) ambulanslarla hastanelere kaldırdı.
Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan A.S, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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