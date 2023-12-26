Beyşehir'de bir kişinin silahla öldürülmesi, 2 kişinin de yaralanmasıyla ilgili yargılanan sanığa ceza

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdüğü öne sürülen sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sebahattin G. ve taraf avukatları katıldı.

Karar öncesi son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu belirtti.

Sanığa, bir kişiyi öldürmekten 25 yıl, 2 kişiyi öldürmeye teşebbüsten 15 yıl 10 ay, yer temin edilme suçundan da 10 ay hapis cezası verildi.

Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki boş fırın dükkanında 27 Ağustos'ta Erdal Üstüner, Murat Ş. ve Yunus A'ya tabancayla ateş açılmış, ağır yaralanan fırıncı Üstüner, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.​​​​​​​

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