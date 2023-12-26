Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'de bir kişinin silahla öldürülmesi, 2 kişinin de yaralanmasıyla ilgili yargılanan sanığa ceza

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdüğü öne sürülen sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 10:45 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'de bir kişinin silahla öldürülmesi, 2 kişinin de yaralanmasıyla ilgili yargılanan sanığa ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdüğü öne sürülen sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sebahattin G. ve taraf avukatları katıldı.

        Karar öncesi son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu belirtti.

        Sanığa, bir kişiyi öldürmekten 25 yıl, 2 kişiyi öldürmeye teşebbüsten 15 yıl 10 ay, yer temin edilme suçundan da 10 ay hapis cezası verildi.

        Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki boş fırın dükkanında 27 Ağustos'ta Erdal Üstüner, Murat Ş. ve Yunus A'ya tabancayla ateş açılmış, ağır yaralanan fırıncı Üstüner, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Terör örgütünün sözde Süleymaniye sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Süleymaniye sorumlusu etkisiz!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Sona doğru!
        Sona doğru!
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Sırbistan'da seçim gerginliği sürüyor!
        Sırbistan'da seçim gerginliği sürüyor!
        Netanyahu'ya mecliste protesto
        Netanyahu'ya mecliste protesto
        Öz kaynak enerjisi!
        Öz kaynak enerjisi!
        Yapay zeka yılı 2023
        Yapay zeka yılı 2023
        Aşka koşanlar
        Aşka koşanlar
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!

        Benzer Haberler

        Bozkır'da şehitler için yürüyüş düzenlendi
        Bozkır'da şehitler için yürüyüş düzenlendi
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
        Konya'da ağaca çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Konya'da ağaca çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Seydişehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Seydişehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Konya Büyükşehir Belediyesi tarımın gelişmesi için 461 milyon lira destek s...
        Konya Büyükşehir Belediyesi tarımın gelişmesi için 461 milyon lira destek s...
        Konya'da aranan 71 kişi yakalandı
        Konya'da aranan 71 kişi yakalandı