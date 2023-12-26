Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'de çeşitli suçlardan gözaltına alınan 53 kişiden 20'si tutuklandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde kasım ve aralık ayında polisin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu, kaçak tütün ürünleri, kaçak silah ve tarihi eser kaçakçılığı suçlarından gözaltına alınan 53 zanlıdan 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 11:25 Güncelleme: 26.12.2023 - 12:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'de çeşitli suçlardan gözaltına alınan 53 kişiden 20'si tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde kasım ve aralık ayında polisin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu, kaçak tütün ürünleri, kaçak silah ve tarihi eser kaçakçılığı suçlarından gözaltına alınan 53 zanlıdan 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri son 2 ay içerisinde, "Gece vakti yağma, kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve çocuğun cinsel istismarı" suçlarından araması bulunan 28 kişiyi yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        - Uyuşturucu, kaçak tütün, ruhsatsız silah ve kaçak tarihi eser operasyonları

        Ekiplerin, zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda ise gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5 kişi ise adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan ilçede kaçak tütün ve tütün ürünleri, kaçak silah ve tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonlarında ise 40 kilo 244 gram kıyılmış tütün, 10 bin boş makaron, 6 bin 800 adet basılmış sigara, 15 adet elektronik sigara, 47 adet elektronik sigara filtresi, 22 adet elektronik sigara likidi, 4 kilo nargile tütünü ve 1 adet sigara sarma makinesi ile 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine bir eve yapılan operasyon da 39 adet tarihi sikke ve hal hal ele geçirildi.

        Operasyonlarda toplam 15 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Netanyahu'dan Mossad Başkanı'na engel
        Netanyahu'dan Mossad Başkanı'na engel
        Sona doğru!
        Sona doğru!
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        ABD'ye gitmek isteyen 10 bin kişilik göçmen konvoyu yolda
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yapay zeka yılı 2023
        Yapay zeka yılı 2023
        Aşka koşanlar
        Aşka koşanlar
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!

        Benzer Haberler

        Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
        Mezun olmadan iş teklifi alan genç pilotlar gelecekten umutlu
        Mezun olmadan iş teklifi alan genç pilotlar gelecekten umutlu
        Beyşehir'de bir kişinin silahla öldürülmesi, 2 kişinin de yaralanmasıyla il...
        Beyşehir'de bir kişinin silahla öldürülmesi, 2 kişinin de yaralanmasıyla il...
        Bozkır'da şehitler için yürüyüş düzenlendi
        Bozkır'da şehitler için yürüyüş düzenlendi
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı
        Konya'da ağaca çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Konya'da ağaca çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı