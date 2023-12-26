Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehit olan 12 asker için Seydişehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 14:54 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir'de şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada şehit olan 12 asker için Seydişehir'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Seyyid Harun Veli Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Cenaze namazı ve edilen duadan sonra sivil toplum kuruluşları adına konuşma yapan Muttalip Demirel, "Hain PKK hepimizin bildiği gibi dışarıdan beslenmektedir. Sivil toplum örgütleri ve halk olarak omuz omuza verirsek bu hain terör örgütleri, devletimizi bölemeyecekler ve hevesleri kursaklarında kalacaktır." dedi.

        Katılanlara Türk Bayrak dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        Yılın son gününe kadar ciddi bir yağış yok
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        O anlar kamerada! 2 dakikada 12 milyon TL'lik hırsızlık!
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atıyor!
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        "İsrail'in hava saldırıları azalmadı, tam anlamıyla bir kıyım var"
        "İsrail'in hava saldırıları azalmadı, tam anlamıyla bir kıyım var"
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı! Tunahan'dan haber var!
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Avrupa Süper Ligi F.Bahçe'nin kurtuluşu olabilir mi?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Tapu kavgasında kardeşi öldürdü!
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Sona doğru!
        Sona doğru!
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yeni gerilim: ABD, Arktika'ya yayılıyor
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Aşka koşanlar
        Aşka koşanlar

        Benzer Haberler

        Yalıhüyük'te çiftçilere eğitim verildi
        Yalıhüyük'te çiftçilere eğitim verildi
        Beyşehir'de şehitler için helva dağıtıldı
        Beyşehir'de şehitler için helva dağıtıldı
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Necmettin Erbakan Caddesi'nde ince...
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Necmettin Erbakan Caddesi'nde ince...
        Akşehir'de kumar oynarken yakalanan 6 kişiye para cezası kesildi
        Akşehir'de kumar oynarken yakalanan 6 kişiye para cezası kesildi
        Aynı sokağa fırın açmak isteyen meslektaşını öldürüp, 2 kişiyi yaralayan sa...
        Aynı sokağa fırın açmak isteyen meslektaşını öldürüp, 2 kişiyi yaralayan sa...
        Beyşehir'de çeşitli suçlardan gözaltına alınan 53 kişiden 20'si tutuklandı
        Beyşehir'de çeşitli suçlardan gözaltına alınan 53 kişiden 20'si tutuklandı