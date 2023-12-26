Beyşehir'de şehitler için helva dağıtıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Beyşehir İlçe Teşkilatı, şehitler için helva dağıttı.

MHP İlçe Başkanı İsmail Soydan ve partililer, öğle vakti Merkez Çarşı Camisi'nde bir araya geldi.

Öğle namazı sonrası cami çıkışında vatandaşlara irmik helvası ikram edildi.

MHP İlçe Başkanı İsmail Soydan, "Şehitlerimize dua etmek için bir araya geldik. Tek amacımız, şehitlerimizin ruhuna bir Fatiha okutmaktı. Ülkücü camia olarak her zaman askerimizin, polisimizin yanındayız. Biz bu vatanı karşılıksız sevdik, bundan ötesi yok. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Birliğimiz, vatanımız daim olsun, bu yaşananlar inşallah son olsun." dedi.