Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da evinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde evinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 00:44 Güncelleme: 27.12.2023 - 00:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da evinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde evinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Müftü Mahallesi'ndeki bir apartmanın dairesinde, ateşli silah yaralanması ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağ baldırına mermi isabet ettiği belirlenen Ali Kocamaz'ın (61) kalbinin durduğu tespit edildi.

        Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kocamaz, buradaki tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Kocamaz'ın ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak.

        Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çığlıklarına koştular! Genç kadının yüzüne kezzap atıp kaçtı
        Çığlıklarına koştular! Genç kadının yüzüne kezzap atıp kaçtı
        İsveç'in NATO üyeliği Komisyon'dan geçti
        İsveç'in NATO üyeliği Komisyon'dan geçti
        Fatih Terim resmen açıklandı!
        Fatih Terim resmen açıklandı!
        Yapay zeka, öğrendiği kimyasal tepkimenin deneyini tamamladı
        Yapay zeka, öğrendiği kimyasal tepkimenin deneyini tamamladı
        TFF'den Süper Kupa'ya gidecek taraftarlara uyarı!
        TFF'den Süper Kupa'ya gidecek taraftarlara uyarı!
        Çalışan emeklilere 5 bin lira teklifi TBMM'den geçti
        Çalışan emeklilere 5 bin lira teklifi TBMM'den geçti
        Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuğa 38 yıl hapis
        Annesini öldüren 15 yaşındaki çocuğa 38 yıl hapis
        Kıskançlık cinayetine tutuklama
        Kıskançlık cinayetine tutuklama
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında iddianame hazırlandı
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Bu oyunla play-off çare olacak mı?
        Türkiye şehitlerini uğurladı
        Türkiye şehitlerini uğurladı
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?
        Hangi şirketlerin hissesi ucuz?
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        İşte 2024 piyasa beklentisi
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sabiha Gökçen’de IC Holding dönemi başladı
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Kendinizi o ölçekle test edin! Bu sağlıksız hayatı siz mi seçtiniz?
        Motosiklette 6001 oyunu
        Motosiklette 6001 oyunu
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Dünyanın en pahalı 10 şehri
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle öldüren sanık: Kapı kilitli olduğu için komşul...
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle öldüren sanık: Kapı kilitli olduğu için komşul...
        Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası Konya'da başladı
        Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası Konya'da başladı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı
        Konya'da cezaevinden izinli çıkıp birlikte yaşadığı kadını öldüren sanık ha...
        Konya'da cezaevinden izinli çıkıp birlikte yaşadığı kadını öldüren sanık ha...
        Konya'da Hazreti Mevlana'yı Anma Satranç Turnuvası sona erdi
        Konya'da Hazreti Mevlana'yı Anma Satranç Turnuvası sona erdi
        Yalıhüyük'te çiftçilere eğitim verildi
        Yalıhüyük'te çiftçilere eğitim verildi