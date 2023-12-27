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        Göksu havzası yamaç arazileri modern sulamaya kavuşuyor

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Göksu Havzası'ndaki yürüttüğü çalışmalarla yamaç arazilerinin modern sulamaya kavuştuğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 14:17 Güncelleme: 27.12.2023 - 14:30
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        Göksu havzası yamaç arazileri modern sulamaya kavuşuyor
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Göksu Havzası'ndaki yürüttüğü çalışmalarla yamaç arazilerinin modern sulamaya kavuştuğu bildirildi.

        DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, musluklardan sağlıklı ve içilebilir suyu vatandaşlara ulaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak amacıyla suyun her damlasına sahip çıkıldığı belirtildi.

        Bu amaçla Göksu Havzası'nda yürütülen sürdürülebilir su yönetimi çalışmaları kapsamında "Yamaç Arazileri Sulaması İkmali Projesi'nde" yüzde 36 oranında fiziki gerçekleşmenin sağlandığı ve boru hattı döşeme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

        Çalışma, modern sulama yöntemiyle suyun verimli kullanılmasını ve erozyonu azaltmayı hedeflerken, proje tamamlandığında bölgede yapılacak sulu tarımla 2023 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 130 milyon liralık katkı sağlanması bekleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, proje sonunda 31 bin 250 dekar tarım arazisinin borulu şebeke sulamaya kavuşacağını bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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