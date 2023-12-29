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        Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

        Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 11:52 Güncelleme: 29.12.2023 - 11:52
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        Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı
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        Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

        Çalışmayla belirlenen bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Y.H, A.A, B.Ç. ve R.P. yakalandı.

        Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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