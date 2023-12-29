Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Çalışmayla belirlenen bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Y.H, A.A, B.Ç. ve R.P. yakalandı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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