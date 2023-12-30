Konya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

A.A. idaresindeki 07 RT 448 plakalı kamyonet, Sanayi Kavşağı'nda M.H. yönetimindeki 42 KD 920 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra trafik ışıklarında bekleyen R.H'nin kullandığı 42 B 1781 plakalı otomobile vurdu.

Kazada sürücüler A.A. ile M.H. ve kamyonetteki E.A. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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