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        Konya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 09:51 Güncelleme: 30.12.2023 - 10:45
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        Konya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        A.A. idaresindeki 07 RT 448 plakalı kamyonet, Sanayi Kavşağı'nda M.H. yönetimindeki 42 KD 920 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra trafik ışıklarında bekleyen R.H'nin kullandığı 42 B 1781 plakalı otomobile vurdu.

        Kazada sürücüler A.A. ile M.H. ve kamyonetteki E.A. yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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