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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 10:18 Güncelleme: 02.01.2024 - 10:27
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
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        Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda 15 kilogram esrar, 783 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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